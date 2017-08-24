Минобороны России купит боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Российские военные заключат контракт на боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Кроме того, военные купят модернизированные БМП-3 с установкой нового боевого модуля «Эпоха».

«Общая сумма контрактов превышает четыре миллиарда рублей. Впервые сухопутные войска получат в опытно-войсковую эксплуатацию модернизированные боевые машины пехоты, оснащенные дистанционно управляемым боевым модулем с современным ракетно-пушечным вооружением», — сообщалось в ходе церемонии подписания.

Боевая машина поддержки танков — собирательное название серии машин на танковом шасси, предназначенных для сопровождения тяжелой бронетехники и борьбы с мобильными противотанковыми средствами противника (в первую очередь с пехотой, вооруженной гранатометами и противотанковыми комплексами), а также для подавления защищенных огневых точек.

Современный образец БМПТ-72 «Терминатор-2» выполнен на шасси Т-72 и впервые показан в 2013 году. Машина массой 44 тонны вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.

Российские военные БМПТ ранее не закупали. Машина ограниченно поставлялась на экспорт (10 единиц приобрела армия Казахстана).

«Эпоха» — перспективный необитаемый боевой модуль, продемонстрированный в экспозиции форума «Армия-2017». Включает в себя 57-миллиметровую автоматическую пушку низкой баллистики ЛШО-57 и противотанковый ракетный комплекс «Корнет», а также перспективный комплекс «Булат» с малогабаритными управляемыми ракетами, предназначенными для поражения огневых точек и легкой боевой техники противника.