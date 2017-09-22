Названы сроки поставки в российские войска первых «Терминаторов»

«Уралвагонзавод» поставит в 2018 году Вооруженным силам России свыше 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что в БМПТ для нужд Минобороны будут использоваться узлы и агрегаты танка Т-90A. Вооружение машины практически не будет отличаться от представленного на форуме «Армия-2017», однако возможно дальнейшее уточнение требований по количеству членов экипажа. В УВЗ отметили, что уже ведутся работы над новой модификацией «Терминатора».

10 сентября главный конструктор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов заявил, что российская боевая машина поддержки танков была опробована в боевых условиях в Сирии.По его словам, были «получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация».

44-тонный «Терминатор» оснащен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.