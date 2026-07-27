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10:03, 27 июля 2026Бывший СССР

От россиян потребуют осудить политику Москвы для въезда в Литву

МИД Литвы захотел требовать от россиян осудить политику Москвы для въезда в страну
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergio Delle Vedove / Shutterstock / Fotodom

Министерство иностранных дел Литвы захотело требовать от россиян осудить политику Москвы для въезда в страну. Об этом пишет Delfi.

«Предлагается, чтобы люди, которые хотят приехать в Литву..., подписывали декларацию с осуждением российской агрессии против Украины», — передает издание слова литовского дипломатического ведомства

Отмечается, что отказавшимся подписывать документ въезд будет воспрещен, а изменения могут вступить в силу с 1 января 2027 года.

Ранее главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулионис заявил, что «на данный момент» прямая угроза от России отсутствует.

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