В Росавиации рассказали о зарплатах бортпроводников

В Росавиации заявили, что зарплата бортпроводника зависит от сезона и рабочего времени

В российских компаниях работают более 20 тысяч бортпроводников. Их зарплата зависит от сезона и продолжительности рабочего времени, рассказали в Росавиации к Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации, пишет РИА Новости.

«В авиакомпаниях работают 20,2 тысячи бортпроводников. Заработная плата бортпроводника может "плавать" от месяца к месяцу. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) — рейсов больше, часов больше, зарплата выше», — уточнили в ведомстве.

Ежедневная рабочая смена бортпроводника не может превышать восемь часов. Рабочее время складывается не только из времени, проведенного в полете, но и времени, затраченного на выполнение предполетной подготовки и послеполетных работ. Помимо этого, определены случаи привлечения бортпроводников к сверхурочным работам, если по погодным причинам есть необходимость завершить рейс.

В январе-июне в ряде отраслей российской экономики был зафиксирован заметный рост медианных зарплат. Речь идет о таких секторах, как сельское хозяйство, добыча сырья и страхование. В этих сферах медианные оклады за отчетный период выросли быстрее всего.

Также россиянам рекомендовали не искать новую работу ради повышения зарплаты. С учетом растущих издержек компании будут все более тщательно подходить к оценке эффективности новых сотрудников.