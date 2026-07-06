В России назвали сферы с самым быстрым ростом медианных зарплат

РИА Новости: В аграрном секторе и сфере добычи сырья медианные оклады растут быстрее всего

В январе-июне в ряде отраслей российской экономики был зафиксирован заметный рост медианных зарплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные hh.ru.

Речь идет о таких секторах, как сельское хозяйство, добыча сырья и страхование. В этих сферах медианные оклады за отчетный период выросли быстрее всего, уточнили аналитики.

На первой строчке рейтинга оказался аграрный сектор, на втором — добыча полезных ископаемых, а тройку лидеров замкнуло страхование. В первом медианная зарплата увеличилась примерно на 30 тысяч рублей — с 119,8 тысячи до 150,7 тысячи, во втором показатель достиг 140,1 тысячи, а в третьем — 87,3 тысячи. В топ-5 также вошли сферы с рабочими специальностями (108,9 тысячи), а также ретейл и клиентское обслуживание (80 тысяч), резюмировали эксперты.

В целом, сходятся во мнении участники рынка, «зарплатная гонка», начавшаяся в России после 2022 года, постепенно сходит на нет. В этом году, прогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, прирост окладов замедлится как в номинальном, так и в реальном выражении. Схожего мнения придерживаются и в Центробанке.

На этом фоне россиянам рекомендовали не искать новую работу ради повышения зарплаты. С учетом растущих издержек компании будут все более тщательно подходить к оценке эффективности новых сотрудников. Автоматическая прибавка к окладу при таком раскладе вовсе не гарантирована, заключил аналитик Дмитрий Трепольский.