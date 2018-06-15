Главком раскрыл «военно-морское присутствие» России в мире

От 70 до 100 кораблей российского ВМФ (Военно-морского флота) России постоянно выполняют задачи в море. Об этом газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий флота Владимир Королев.

«Флот может быть настоящим, если его корабли и подводные лодки не стоят у причалов, а выполняют свои функции в море. От 70 до 100 кораблей ВМФ России находятся в различных районах Мирового океана, решая задачи в составе группировок и отрядов. Наш флот является всеширотным и океанским», — сказал Королев.

По его словам, ВМФ России регулярно пополняется новыми кораблями, оснащенными высокоточным оружием, а особое внимание уделяется Черноморскому флоту. «ВМФ сегодня на этапе активного обновления. Это строящиеся серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей", многоцелевых подводных лодок "Ясень", новых дизельных подводных лодок проекта 636.3, фрегатов, корветов, ракетных кораблей, оснащенных лучшим в мире высокоточным оружием», — отметил главком.

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В марте 2018-го Королев рассказал о самых мощных российских подлодках. По его утверждению, атомные подлодки проекта «Ясень» и «Ясень-М» в ближайшем будущем станут самыми мощными в составе флота по своему ударному потенциалу.

В декабре 2017-го в России признали неспособность ВМФ защитить страну. По мнению доктора военных наук, капитана первого ранга Константина Сивкова, государство имеет недостаточное число «полноценно боеспособных кораблей дальней морской и океанской зон».

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