Раскрыта секретная военная сделка Китая

Китай продал Катару реактивные системы залпового огня SY-400. Соответствующие ракеты и пусковые установки были замечены 18 декабря в столице страны Дохе на параде в честь Национального дня, сообщает The National Interest.

На две системы SY-400 с китайскими обозначениями впервые обратил внимание научный сотрудник Международного института стратегических исследований (США) Джозеф Демпси.

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Система SY-400 включает ракеты BP-12A с 480-килограммовой боеголовкой и дальностью полета до 280 километров. Оружие позиционируется Китаем как альтернатива российским «Искандер-Э», экспорт налажен с 2008 года.

«Примечательно, что Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ) устанавливает самые жесткие ограничения на экспорт ракет, которые могут переносить боезаряды в пятьсот килограммов на триста километров», — отмечает издание.

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