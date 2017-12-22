В США раскрыли потенциал «Звездных войн» против России

Аналитик Центра стратегических и международных исследований (США) Томми Росс раскритиковал идею систем противоракетной обороны космического базирования из-за их «неэффективности и уязвимости».

Таким образом эксперт прокомментировал положение вступившего в силу закона об ассигнованиях на национальную оборону в 2018 финансовом году, который разрешает выделение Пентагону средств на разработку «комплекса космического базирования, способного обеспечить перехват баллистической ракеты на взлете».

Перехват на взлете твердотопливной или жидкостной ракеты возможен только в первые 120 и 170 секунд соответственно, что налагает жесткие ограничения на конфигурацию космической системы, отметил Росс.

С одной стороны, перехватчику, изначально размещенному на геостационарной орбите (высотой около 36 тысяч километров над фиксированной точкой поверхности планеты), не хватит времени для перехвата баллистической ракеты на этапе взлета.

С другой стороны, одного перехватчика, перемещающегося по низкой околоземной орбите (от 160 до 2 тысяч километров над поверхностью Земли), недостаточно для гарантированного уничтожения ракеты противника.

Как отмечает Росс, размещение на низкой околоземной орбите множества перехватчиков проблемы не решает. В частности, для гарантированного перехвата нескольких одновременно запущенных ракет потребуются сотни перехватчиков, а в случае, если противник запускает ракеты с интервалом, потребуется размещение тысяч перехватчиков.

Аналитик также напомнил о представленном в 2004-м исследовании американских ученых, согласно которому гарантированный перехват ракеты, запущенной практически из любой точки планеты, потребует размещения 1664 перехватчиков и обойдется в 67-109 миллиардов долларов.

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Росс отметил, что такая система становится уязвимой, если противнику удастся вывести из строя хотя бы один перехватчик. Решение данной проблемы, предполагающее наличие запасных перехватчиков, окажется чрезмерно дорогим.

Эксперт предложил отказаться от поддержки разработки противоракетных систем космического базирования в пользу «других, более эффективных областей», в частности спутниковой разведки.

Росс добавил, что новая законодательная инициатива фактически воскрешает программу «Бриллиантовая галька», предусматривающую размещение на околоземной орбите нескольких тысяч кинетических спутников-перехватчиков. Программа, предложенная в 1986 году, считалась ключевым компонентом СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), известной как «Звездные войны». «Бриллиантовую гальку» свернули в 1994 году.

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