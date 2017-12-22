Названа главная угроза развитию России

Аналитик Павел Лузин в колонке для журнала Intersection назвал высокий уровень военных расходов причиной отставания России от развитых стран.

Эксперт приводит пример США и Великобритании времен холодной войны, доли военных расходов которых тогда превышали пять процентов ВВП. После распада СССР этот показатель сократился, кроме 2009–2011 годов, когда Соединенные Штаты «прилагали дополнительные усилия в Ираке и Афганистане».

Лузин полагает, что даже для таких развитых стран, как США и Великобритания, военные расходы больше 5 процентов ВВП чрезмерны, тем более подобные траты опасны для России.

«То есть нынешний уровень военных расходов наносит ущерб экономическому развитию России и обрекает ее на дальнейшее отставание от развитых стран», — полагает эксперт.

Лузин отмечает, что к 2017 году страна «достигла пределов в своих военных расходах». По итогам 2016 года на них пришлось 6,59 процента ВВП (84,6 миллиарда долларов).

В своих оценках эксперт считал суммарные оборонные расходы России по двум статьям федерального бюджета — «Национальная оборона» (56,3 миллиарда долларов) и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (28,3 миллиарда долларов). По мнению Лузина, «российская военная доктрина и стратегия национальной безопасности фактически приравнивают внешние и внутренние угрозы».

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«И нет ничего удивительного, что по итогам 2017 года российские оборонные расходы, похоже, удалось снизить до примерно 5 триллионов рублей (против 5,67 триллиона в 2016 году — прим. «Ленты.ру»)», — заключает Лузин.

В бюджете России на 2018 год по статье «Национальная оборона» предусмотрены расходы в размере 2,77 триллиона рублей, по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 2,1 триллиона рублей, что в сумме составляет более пяти процентов ВВП.

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