Россия испытала робота-смертника

Видео: Телеканал ЗВЕЗДА / YouTube

Во Владимирской области проводятся испытания новейшего боевого робота «Нерехта» и робота-камикадзе. В ходе тестов второй используется в качестве мишени для первого. Видео испытаний доступно на сайте телеканала «Звезда».

Показанный в ролике робот-камикадзе, используемый в качестве мишени, предназначен для закладки взрывных устройств и доставки боеприпасов. Грузоподъемность радиоуправляемой машины составляет 250 килограммов.

Огонь по мишени ведут два боевых роботизированных комплекса «Нерехта». Один из них оснащен крупнокалиберным пулеметом «Корд», другой — пулеметом Калашникова и гранатометом АГ-30.

Материалы по теме Хватит всем Почему террористы и изгои любят советское оружие

Максимальная скорость «Нерехты» составляет 30 километров в час, габариты 2,5 на 1,5 метра. Робот оснащен бесшумным электродвигателем, что позволяет вести незаметную разведку.

«Нерехты» должны поступить в сухопутные войска, возможно их участие в операциях против террористов. Компактные размеры и маневренность позволяют роботу эвакуировать раненых и доставлять боеприпасы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!