Украинская «Целина» рухнула в Тихий океан

Советский военный разведывательный спутник «Целина-Д» №34 («Космос-1346») разрушился в небе над Чили, а его фрагменты, вероятно, утонули в Тихом океане. На сход с орбиты космического аппарата в своем Twittter обратил внимание американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Согласно данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, представленным на сайте Satflare.com, «Целина-Д» перестала отслеживаться 17 декабря 2017 года в 19:29 по московскому времени, когда аппарат находился над Чили. Это означает, что аппарат окончательно сошел с орбиты.

Спутник детальной радиотехнической разведки «Целина-Д», отмечает «Роскосмос», запущен 31 марта 1982 года в 19:27 по московскому времени на ракете «Восток-2М» с космодрома Плесецк. Космический аппарат массой 1,7 тонны работал на орбите с наклонением 81 градус и высотой 623-675 километров. За разработку систем спутника отвечало днепропетровское конструкторское бюро «Южное» (Украина).

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Полковник в отставке Виктор Гаврилов в публикации в «Независимой газете» отметил, что «Космос-1346» во время Фолклендской войны позволил СССР «отслеживать обстановку в Южной Атлантике» и «с точностью до нескольких часов определить время и место высадки на Фолклендах английского десанта».

Ранее на «Космос-1346» неоднократно обращали внимание СМИ. В октябре 2017 года ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщало, что «Космос-1346» сойдет с орбиты 25 ноября 2017 года. В сентябре 2017 года «Интерфакс» назвал иную дату схода аппарата с орбиты (4 ноября 2017 года).

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