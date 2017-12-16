К Земле приблизится потенциально опасный астероид 3200 Phaethon. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

На минимальное к планете расстояние (10 312 040 километров) небесное тело подойдет 17 декабря 2017 года в 02:00 по московскому времени.

Следить за положением 3200 Phaethon в режиме реального времени можно на сайте TheSkyLive.com. На момент написания материала астероид находился на расстоянии более 10,4 миллиона километров от Земли.

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Небесное тело не представляет опасности для Земли. Его наибольшее в XXI веке сближение с планетой (на расстояние 2,964 миллиона километров) должно произойти 14 декабря 2093 года.

К потенциально опасным астрономическим объектам относят небесные тела диаметром более 100 метров, которые пересекают орбиту Земли на удалении менее 0,05 астрономической единицы (примерно 7 479 894 километра, или 19,5 расстояния от Земли до Луны).

Диаметр 3200 Phaethon составляет 5,1 километра. Относится к группе аполлонов (их орбиты пересекают земную с внешней стороны). Астероид имеет вытянутую орбиту и близко подходит к Солнцу, благодаря чему у него есть ряд кометных свойств.

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