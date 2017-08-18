К Земле начал приближаться крупнейший со времени наблюдений астероид

К Земле приближается крупнейший астероид со времен начала систематических наблюдений НАСА за потенциально опасными околопланетными объектами (конец 1980-х годов). Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Объект (3122) Флоренс окажется на минимальном удалении от планеты (семь миллионов километров или 18 расстояний между Землей и Луной) 1 сентября 2017 года. В диаметре он достигает пяти километров.

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«Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем Флоренс 1 сентября, но все они меньше, — сказал Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов НАСА. Флоренс — крупнейший астероид, который подойдет к Земле так близко с вводом программы НАСА по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов».

(3122) Флоренс не представляет опасности для Земли. Ранее объект сближался с планетой в 1890 году. Астероид открыт в 1981 году. В 2017 году его можно будет наблюдать в конце августа и начале сентября при помощи телескопа в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.