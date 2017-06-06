НАСА открыло десять потенциально опасных для Земли астероидов

Видео: NASA Jet Propulsion Laboratory / YouTube

В рамках миссии NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) в 2016 году открыто 97 ранее неизвестных объектов, среди них 28 — околоземных, 64 — из главного пояса астероидов и пять — комет. Десять из них классифицированы как потенциально опасные для Земли астероиды. Видео, на котором указано расположение объектов, доступно на сайте НАСА.

Статус потенциально опасных объекты получают в зависимости от размеров и близости их орбиты к траектории Земли. Миссия NEOWISE работает с 2013 года, для этого используется космический телескоп WISE, при помощи которого ранее была составлена карта звездного неба в инфракрасном диапазоне.