США спасут атакованный Россией международный спутник

Американская Orbital ATK получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание спутника, атакованного российским космическим аппаратом «Луч» и находящегося на орбите захоронения, сообщает Space News.

Разрешение регулятора предусматривает выделение для сервисного транспортного средства MEV-1 (Mission Extension Vehicle 1), находящегося на этапе выведения спутника Intelsat 901 с орбиты захоронения, четырех радиочастот слежения, телеметрии и управления (TT&C).

Предусматривается, что MEV-1 выполнит «подлет, бесконтактные операции и стыковку с Intelsat 901».

В результате MEV-1 должно обеспечить Intelsat 901 топливом, достаточным для корректировки орбиты и работы спутника в течение пяти лет.

После этого Intelsat 901 планируется вернуть на орбиту захоронения, после чего сервисное средство приступит к обслуживанию другого спутника, который пока не определен. Вероятно, им также станет один из спутников международного оператора Intelsat (штаб-квартира расположена в Люксембурге).

Запуск MEV-1 в паре со спутником Eutelsat 5 запланирован на конец 2018 года на российской ракете «Протон-М». После выведения на орбиту сервисное средство в течение двух-трех месяцев будет работать в основном на электрическом ракетном двигателе, после чего на протяжении двух-четырех недель пройдут испытания связки MEV-1 и Intelsat 901, в том числе с использованием химических двигателей.

Для полного одобрения сервисной миссии Orbital ATK должна получить еще лицензию от Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Разрешение второго регулятора необходимо, поскольку на MEV-1 установлены камеры для отслеживания стыковки с Intelsat 901, которые одновременно могут использоваться для дистанционного зондирования Земли.

В Intelsat отмечают, что продление сроков службы спутников позволяет уделить больше времени на разработку новых высокотехнологичных аппаратов, а также обеспечивает большую гибкость в планировании запусков.

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Разработкой MEV-1 занимается подразделение Space Logistic американской компании Orbital ATK (куплена Northrop Grumman). Срок службы сервисного средства оценивается в 15 лет.

Телекоммуникационный спутник Intelsat 901, запущенный в 2001 году на ракете Ariane 4, обеспечивает телевизионное вещание в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Запланированный срок службы аппарата составляет 15 лет. Оператор в сентябре 2017 года запустил аппарат Intelsat 37e — высокопроизводительную замену Intelsat 901.

В апреле 2015 года, по данным Space News, спутник «Луч» оказался на расстоянии около десяти километров от Intelsat 901, из-за чего Пентагон посчитал российский аппарат противоспутниковым оружием.

Спутник «Луч» двойного назначения, о котором сообщает издание, запущен в 2014 году на ракете «Протон-М». Спутник создан в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы для связи с российским сегментом Международной космической станции и низкоорбитальными космическими аппаратами.

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