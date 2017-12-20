США предупредили о надвигающихся проблемах с GPS

Государственные аудиторы предупредили о сложностях в управлении готовящейся к развертыванию системы глобального позиционирования GPS (Global Positioning System) третьего поколения, сообщает Space News. Затруднения не коснутся гражданских приложений программы.

Проверка показала, что потребуется несколько лет, чтобы синхронизировать терминалы наземных инфраструктуры и оборудования с новыми спутниками. Такие задержки возникли из-за пятилетнего запаздывания в обновлении операционной системы OCX (Operational Control System), а также разработки приемников военного класса M-code (Military-code).

Аудитор Счетной палаты США Кристина Чаплайн полагает, что переход, касающийся использования GPS в военных целях, займет более десяти лет.

В феврале 2017 года Пентагону стало известно, что для обеспечения корректной работы 716 типов систем вооружений в условиях GPS третьего поколения требуется около миллиона приемников M-code.

По оценкам Счетной палаты США, только для ключевых типов систем вооружений это потребует 2,5 миллиарда долларов, однако к 2021 году финансирование получит обновление приемников всего 28 типов систем вооружений.

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Скорее всего американским военным в течение нескольких лет придется работать с приемниками предыдущего и нового поколений, что усложнит управление системой.

Действующее второе поколение 31 спутников GPS должно проработать до 2021 года, на два года больше, чем планировалось ранее. Начало работы третьего поколения GPS намечено на июнь 2021-го, к этому времени будут запущены семь новых аппаратов. Первый такой спутник GPS должен быть отправлен на орбиту в марте 2018 года.

Ожидается, что GPS третьего поколения обеспечит в три раза большую точность и до восьми раз улучшенную защиту от помех по сравнению с предыдущей системой.

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