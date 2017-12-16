Найдена причина парализовавших эксплуатацию F-35 инцидентов

Военный врач и полковник ВВС США Джей Флоттманн назвал возможную причину возникновения «физиологических эпизодов», то есть необъяснимого ухудшения самочувствия пилотов при перегрузках, в ходе эксплуатации американских самолетов-истребителей. Об этом сообщает Aviation Week.

Полковник совершил три полета на F/A-18 Hornet ВМС США. Один тест проходил на модели, оснащенной старой системой с жидким кислородом LOX, два других самолета были укомплектованы кислородными станциями OBOGS.

Эксперт считает, что «физиологические эпизоды», в частности, головокружения, покалывания пальцев и нарушения зрения, возникают из-за взаимодействия авиационной системы истребителя, физических условий полета и снаряжения экипажа. В совокупности они оказывают «глубокое воздействие» на физиологические системы человека.

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Флоттманн указывает, что снаряжение экипажа и предполетные допуски у ВВС и ВМС США отличаются. Так, вторые не проверяют маску пилота на возможность утечки кислорода. Также в ВМС принято затягивать нагрудный ремень значительно сильнее, а основная нагрузка от оборудования нательного жилета (рация и аптечка) распределяется между передней и боковой частями живота. Это способствуют ощущению дополнительного сдавливания грудной клетки и небольшим затруднениям при дыхании еще до взлета, считает врач.

Он отмечает, что OBOGS в период нагрузок подает воздух слишком резко, что сказывается на дыхании. Наблюдавшийся в ходе одного из полетов после небольших перегрузок кашель указывает на ателектаз, вызванный высокими нагрузками, сдавливающим грудь костюмом и неравномерным поступлением кислорода.

«Я убежден, что повышенное содержание кислорода в дыхательном газе [в обеих системах] в сочетании с работой регулятора дыхания CRU-103 отрицательно влияет на производительность человека», — отметил Флоттманн. Эксперт рекомендовал ВМС наладить более плавную работу устройства и скорректировать концентрацию подаваемого кислорода, а также исследовать, как износ снаряжения влияет на дыхание. Подобные мероприятия ранее были проведены ВВС.

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Врач отмечает, что совершенных им полетов на F/A-18 Hornet недостаточно для однозначных выводов о природе «физиологических эпизодов».

Мнение полковника ВВС США, имеющего большой летный опыт на истребителях F-15 Eagle и F-22 Raptor, а также учебном реактивном самолете T-38 Talon, подтверждает заключение команды Инженерно-технического центра НАСА, исследующей ухудшения самочувствия пилотов. В нее Флоттманн также входит.

За последние нескольких лет «физиологические эпизоды» были зарегистрированы на истребителях ВМС F/A-18 Hornet, EA-18G Growler, T-45 Goshawk и F-35 Lightning II.

Ранее Aviation Week отмечал, что ВВС США за последние несколько месяцев зафиксировали значительный всплеск подобных инцидентов. Если в период 2006-2016 годов военные насчитали 10 эпизодов, то к 2017-му их число на F-35 Lightning II выросло до 20.

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