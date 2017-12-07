В США признали проблемы с комплексами Patriot

Президент благотворительного Фонда Плушерс, поддерживающего инициативы по предотвращению распространения ядерного оружия, Джо Сиринсионе назвал американские системы противоракетной обороны Patriot решетом. Колонку Сиринсионе опубликовало The National Interest.

«Если такие системы будут задействованы для защиты больших районов или целой страны, то мы рискуем вступить в войну с ошибочным убеждением, что у нас есть щит против ракет противника, тогда как все, что у нас есть, — это решето», — заявил эксперт. Таким образом аналитик отреагировал на неспособность Patriot сбивать ракеты Burkan-2H.

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В начале декабря New York Times опубликовала статью о неспособности саудовских систем противоракетной обороны Patriot, купленных у США, сбить боевую часть Burkan-2H, запущенной йеменскими хуситами.

Вместе с тем, по информации издания, снаряд разорвался недалеко от цели, международного аэропорта Король Халид в Саудовской Аравии.

Ракеты Burkan-2H созданы в Йемене на основе советских Р-17 с участием, предположительно, Ирана. На перехват одной советской ракеты обычно отправляются четыре американских противоракеты. На вооружении Саудовской Аравии стоят американские Patriot второго и третьего поколений. Эр-Рияд планирует закупить российские системы ПРО С-400.