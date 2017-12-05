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Комплексы Patriot оказались бесполезны против советских ракет

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Противоракетам американского производства MIM-104 Patriot не удалось перехватить боеголовку ракеты Burkan-2H, выпущенной в ноябре 2017 года йеменскими хуситами по международному аэропорту Король Халид в Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.

Издание, основываясь на выводах неназванных экспертов, отмечает, что скорее всего, саудовские системы ПРО сработали против отброшенной части ракеты, фотографии осколков которой власти королевства демонстрировали в качестве доказательства эффективности комплексов Patriot.

Между тем, пишет NYT, боевая часть ракеты практически достигла пункта назначения, международного аэропорта Король Халид, расположенного в 35 километрах к северу от столицы страны Эр-Рияда. «Боеголовка взорвалась так близко от внутреннего терминала, что клиенты повскакивали со своих мест», — пишет издание.

В распоряжении хуситов имеются советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17, кроме того, в конце 1990-х годов Северная Корея продала Йемену около 20 ракет Hwasong-6, которые фактически представляют собой вариант Р-17 с уменьшенной боеголовкой, но увеличенной дальностью действия. Считается, что повстанцы при помощи Ирана произвели несколько местных копий Р-17 и Hwasong-6, получивших названия Burkan-1 и Burkan-2/2H.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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