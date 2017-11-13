Наука и техника
 
Последние новости
WADA лишит сборную России Олимпиады-2018
Новости о политике лишили жителей Каталонии интереса к сексу
Клип «Ленинграда» получил премию UK Music Video Awards
Устроивший перепалку тренер разогнал журналистов с пресс-конференции
На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,2
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Назвавшего малолетнего трансгендера девочкой учителя отстранили от работы
Популярные новости
WADA лишит сборную России Олимпиады-2018
Клип «Ленинграда» получил премию UK Music Video Awards
Назвавшего малолетнего трансгендера девочкой учителя отстранили от работы
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
Устроивший перепалку тренер разогнал журналистов с пресс-конференции
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко
Американцы протестировали космический грузовик на основе советского шаттла

Хватит всем

Украина и Иран снабжают врагов США советским оружием

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

В ноябре 2017 года хуситские повстанцы из Йемена выпустили ракету Burkan-2H по международному аэропорту Король Халид, расположенному в 35 километрах к северу от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Ракету удалось перехватить пуском четырех противоракет MIM-104 Patriot американского производства, состоящих на вооружении королевства. США поспешили обвинить Иран в помощи повстанцам, которые, впрочем, до сих пор используют советские ракеты. «Лента.ру» разбиралась в бесславном настоящем устаревшего оружия из СССР.

Неудачное ракетное нападение вызвало небольшой сбой в работе аэропорта, который позже продолжил работать в штатном режиме. Никакие объекты воздушной гавани не пострадали, человеческих жертв тоже не было. Эскалация локального конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами способствовала тому, что за короткий период времени цены на нефть выросли на десять процентов, а эксперты принялись искать виновных в случившемся. Ноябрьская атака хуситов на соседнюю страну стала 77-й за историю конфликта, однако от предыдущих это нападение отличается тем, что впервые была предпринята попытка нанести ракетный удар по Эр-Рияду.

КНДР спешит на помощь

Хуситы, совершившие нападение на Саудовскую Аравию, с 2015 года контролируют столицу Йемена Сану, фактически управляя страной. Считается, что поддержку им оказывает Иран. Хуситы, как и подавляющее большинство мусульман Ирана, являются шиитами, в отличие от верующих Саудовской Аравии, придерживающихся в основном суннитского направления ислама. Стоит отметить, что большинство мусульман Йемена также являются суннитами. Как и следовало ожидать, США, поддерживающие Саудовскую Аравию, обвинили Иран в организации атаки на своего союзника.

То, что иранцы помогают хуситам в конфликте с Саудовской Аравией, известно давно, однако речь идет скорее не о материальной помощи. В феврале 2016 года в распоряжение саудовских военных попало видео, в котором якобы инструктор из Хезболлы (ливанская шиитская организация) проводит обучение хуситов. Также известно, что с 2015 года у берегов Йемена перехватывалось несколько кораблей с контрабандным оружием из Ирана, которое предположительно направлялось в Йемен или Сомали, однако позже выяснилось, что лишь небольшая часть военного груза имела прямое отношение к Ирану.

На самом деле единственное оружие, захваченное саудитами в Йемене и имеющее иранское происхождение, — советские гранатометы РПГ-7 (попавшие в 1980-е годы в Иран из Северной Кореи) и несколько винтовок австрийского производства, завезенных ранее в Иран. Нет прямых свидетельств того, что Иран причастен к поставкам оружия в Йемен, большую часть вооружения хуситы получили от правительственных военных, примерно две трети которых еще в 2014-2015 годах перешли на сторону повстанцев. К сожалению, главное их оружие имеет советское происхождение.

Прежде всего, это ракеты класса воздух-воздух ЗРК С-75 «Двина», которые в 1970-1980-х годах Йемен приобрел у СССР. Хуситы упоминают их под наименованиями Qaher-1, Qaher-2 and Qaher-2M; число ракет предположительно не превышает тысячи.

Во-вторых, это тактические ракетные комплексы «Точка», также поставлявшиеся в 1980-х годах из СССР в Южный Йемен; по состоянию на 2015 год повстанцы имеют не более 60 ракет.

В-третьих, в распоряжении хуситов есть советские жидкостные одноступенчатые баллистические ракеты Р-17; по состоянию на 2015 год в Йемене может быть до ста таких ракет.

В-четвертых, в конце 1990-х годов Северная Корея продала Йемену около 20 ракет Hwasong-6, которые фактически представляют собой вариант Р-17 с уменьшенной боеголовкой, но увеличенной дальностью действия.

Советское оружие в Йемене нередко ремонтируется и модифицируется, поскольку хуситы, обладая ограниченным набором уже устаревших образцов вооружения, вынуждены использовать их максимально эффективно. Считается, что повстанцы произвели несколько местных копий Р-17 и Hwasong-6, получивших названия Burkan-1 и Burkan-2/2H. Это оружие собиралось из уцелевших и пригодных для использования фрагментов ракет практически в кустарных условиях, поэтому эффективность хуситского оружия, направленного против Саудовской Аравии, на вооружении которой состоят американские системы ПРО, стремится к нулю.

Не без Украины

Страны бывшего СССР до сих пор продают советское оружие не самым благонадежным покупателям, и лидирующие позиции тут занимает Украина. Согласно докладу ООН, выпущеному совместно с правозащитными организациями, в 1999 году Украина переправила 68 тонн боеприпасов, три тысячи автоматов Калашникова, 50 пулеметов, 25 ракетных гранатометов и пять зенитных ракет, а также пять управляемых противотанковых ракет в Буркина-Фасо в Западной Африке. Из Буркина-Фасо оружие было отправлено в Либерию, а в конечном итоге оказалось в руках Объединенного революционного фронта Сьерра-Леоне. Отличавшаяся особой жестокостью повстанческая армия использовала советское оружие в гражданской войне против жителей страны.

Незаконные поставки советского оружия с Украины продолжаются до сих пор. Недавно международная правозащитная организация Amnesty International представила доклад, в котором обвинила страну в продаже Южному Судану оружия, которое впоследствии использовалось для этнических чисток. Поставки вооружения, в том числе автоматов Калашникова, пулеметов и боеприпасов к ним, а также гранат для РПГ, минометов и мин, происходили через подставную компанию, зарегистрированную в ОАЭ. Amnesty International полагает, что Украина в лице государственного экспортера оружия «Укринмаша» в 2014 году на сделке, связанной с Южным Суданом, заработала 169 миллионов долларов.

Следует отметить, что в незаконной торговле оружием замечены и другие страны бывшего СССР — в частности Молдавия, Белоруссия, Грузия и республики Центральной Азии. У них намного меньше вооружения, чем у Украины, которая приняла значительные запасы оружия после вывода советских войск из Восточной Европы. Не замечены в незаконных военных поставках только прибалтийские республики — Литва, Латвия и Эстония.

Деньги не нужны

Одной из причин распада СССР считается крайне раздутый военный бюджет. В 1980-е годы на военные расходы СССР тратил, с учетом средств, выделяемых смежным ведомствам и комитетам, около десяти процентов ВВП. Западные исследования свидетельствуют о том, что в последние годы своего существования Советский Союз, несмотря на экономический кризис, тратил на военные цели до пятой части ВВП.

Огромная часть денег шла на поддержание лояльных СССР режимов в других странах мира. Советский Союз практически не получал никакой финансовой выгоды от подобных инвестиций, в связи с чем после распада СССР обозначились проблемы, связанных с экспансией советского оружия. Например, не имея средств на поддержание собственной боеготовности, лояльные СССР режимы теряли устойчивость, вследствие чего доступ к вооружению получили оппозиция и террористы. А отказ России от поддержки бывших союзников спровоцировал разворот в отношениях в сторону других сил — в частности НАТО и Китая. СССР не существует, а его оружие убивает до сих пор.

Ситуация с Йеменом — увы, типична, как и безответственная распродажа оружия Украиной. Можно только догадываться о материальных выгодах советского сотрудничества с Йеменом и целесообразности попыток построить в стране арабский вариант социализма в то время, когда граждане СССР испытывали дефицит базовых продуктов потребления и товаров массового спроса. Списание долгов Йемена современной Россией, фактическое выбрасывание денег на ветер, которые не пошли во благо ни Йемену, ни России, демонстрирует неадекватность СССР в выборе союзников. Зато американцы, продавая саудитам оружие, продолжают зарабатывать на недальновидности советского правительства.

Андрей Борисов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Польша реанимирует советское оружие
США создадут аналог российского «абсолютного убийцы»
Секретное оружие СССР оказалось защитой России от США
Сын Хрущева рассказал об отставании СССР и России от США
В США назвали мощнейших российских боевых роботов
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0511 ноября

Навалили пафоса

Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
13:2912 ноября

Нейросеть «открыла» рыбу под названием кубинская армированная кошка

06:5910 ноября

Найдена причина быстрого похудения

20:2512 ноября

Американцы протестировали космический грузовик на основе советского шаттла

Наука и техника00:0310 ноября

Каша в голове

Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
09:1412 ноября

Экипажу МКС привезут кишечную палочку

05:24 9 ноября

Названа спасающая от неизбежной инвалидности диета

19:3812 ноября

Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин

Наука и техника

Чихать на все

Как уберечь свое здоровье от вездесущих аллергенов
07:5812 ноября

Врачи доверили реанимацию шестиклассникам

05:02 8 ноября

Раскрыт реальный механизм превращения в зомби

17:4812 ноября

«Видеорегистратор на стероидах» поможет предотвращать преступления

Россия
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Маршрутка перевернулась на западе Москвы
Многоэтажный дом рухнул в Ижевске
Из-под завалов доносятся крики
Мужчина в Адлере попытался поджечь себя
В Москве из высотки после звонка о бомбе эвакуировали десятки человек
Все материалы
Мир
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Сириец изнасиловал пони в детском зоопарке в Берлине
ИГ вернуло контроль над «последним оплотом» в Сирии
Терезу Мэй попросили уйти
Российского моряка нашли мертвым на грузовом корабле в Японии
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией
На Украине пожилая женщина три недели минировала электростанцию
Плотницкий потребовал слушать его и нашел два пути для ЛНР
Российский военный умер во время рыбалки в Казахстане
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Фонд Игоря Чайки построит новые здания для кадетского корпуса на Кубани
Отель бывшего владельца Черкизовского рынка обесточили и разграбили
Прохожий нашел биткоин
Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт
Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда
Ротшильды взялись за «Нафтогаз»
Все материалы
Силовые структуры
Парни из стали
Окраины Москвы 90-х держала жестокая и циничная банда
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Мужчина в маске потерпел фиаско при попытке ограбить банк в Москве
Подмосковного борца с коррупцией задержали за подлог ради улучшения показателей
Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Ижевске
Обвиняемый в подрыве дома в Ижевске частично признал вину и арестован
Все материалы
Наука и техника
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Каша в голове
Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
Нейросеть «открыла» рыбу под названием кубинская армированная кошка
Американцы протестировали космический грузовик на основе советского шаттла
Экипажу МКС привезут кишечную палочку
Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин
Все материалы
Спорт
Явление Месси
Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»
Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
WADA лишит сборную России Олимпиады-2018
Малкин вступил в «Команду Путина»
Роналду изменил беременной подруге с моделью
Полиция назвала причину давки после матча Россия — Аргентина
Все материалы
Культура
Сегодня мы с тобой толкуем
Кто и зачем придумал языки «Игры престолов»
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
«Приходится натягивать чужую шкуру»
Режиссер «Зоологии» о Немцове, патриархе и кабзде независимому кино в России
Умер бывший солист и балетмейстер Большого театра
Звезда сериала «Стартрек» отверг обвинения в сексуальном насилии
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Фигуру Гитлера убрали из экспозиции музея в Индонезии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Либо ты зайцев ***, либо они тебя»
Гнойный унижает Киркорова и рэперов, но получает в обратку
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»
Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках
Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом
Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном
Все материалы
Ценности
Часы Joker мануфактуры Konstantin ChaykinТочка отсчета
Сколько стоят самые редкие часы в мире
Демократичные часы ушли с молотка в 100 раз дороже эстимейта
Сноубордическая куртка, штаны, шапка, перчатки, маска и рюкзак Quiksilver, сноуборд Lib Tech, крепления Union «Я бы хотел увидеть мир, которым управляют женщины»
Лучший сноубордист мира о страхах, любви и квантовой физике
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
Trussardi оформит элитный спа-центр на Ставрополье
Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
«Живое ископаемое» поймали в Португалии
Работник метро Нью-Йорка избил пассажира на камеру
Абэ пошел играть в гольф с Трампом и завалился в яму
Все материалы
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке
Озверинотерапия
Первый в России тест самого быстрого кроссовера в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Самая мощная BMW M3 проехала Нюрбургринг как Porsche Panamera Turbo
Показаны фотографии интерьера нового Mercedes-Benz G-Class
Компания Infiniti подправила внешность внедорожнику QX80
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы