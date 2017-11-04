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Столицу Саудовской Аравии обстреляли ракетами

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Шиитские повстанцы-хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту в саудовском Эр-Рияде. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

На перехват снаряда были выпущены несколько противоракет MIM-104 «Patriot», успешно поразившие объект. При этом в Йемене утверждают, что их ракета Burkan-1 (модернизированная советская Р-17 «Эльбрус» и северокорейская «Хвасон-6») достигла цели.

Хуситы заявили, что сегодняшний обстрел стал ответом на саудовскую интервенцию и ежедневные бомбардировки мирного населения в Йемене. В возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, в свою очередь, отметили, что инцидент не отразился на работе воздушной гавани королевства, однако запуск баллистической ракеты из Йемена «угрожает не только региональной, но и мировой безопасности», передает ТАСС.

Предыдущий пуск баллистической ракеты с территории Йемена по Саудовской Аравии случился 10 октября. Ракета средней дальности типа «Кахир-2» упала в районе Джизан на юго-западе страны.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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