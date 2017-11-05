Пуск ракеты по Эр-Рияду показали на видео

Видео: Directorate 4 / Telegram

В сети появилось видео, на котором запечатлен пуск баллистической ракеты с территории Йемена по международному аэропорту в саудовском Эр-Рияде. Ролик в воскресенье, 5 ноября, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Как отмечает канал, было установлено, что в сторону Саудовской Аравии была выпущена ракета Burkan-2H. При этом ранее сообщалось о ракете Burkan-1 (модернизированная советская Р-17 «Эльбрус» и северокорейская «Хвасон-6»).

Ранее, 4 ноября, стало известно, что шиитские повстанцы-хуситы запустили баллистическую ракету по саудовской столице. На перехват снаряда были направлены несколько противоракет MIM-104 Patriot, которые успешно поразили объект. В то же время хуситы продолжали настаивать, что их ракета достигла цели.

В Йемене обстрел назвали ответом на саудовскую интервенцию и ежедневные бомбардировки мирного населения на территории страны. В возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции подчеркнули, что инцидент не отразился на работе воздушной гавани королевства, однако отметили, что подобные действия угрожают региональной и мировой безопасности.

Предыдущий пуск баллистической ракеты с территории Йемена по Саудовской Аравии произошел 10 октября. Тогда ракета средней дальности типа «Кахир-2» упала в районе Джизан на юго-западе страны.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.