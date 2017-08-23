Саудовские самолеты разбомбили гостиницу в Йемене

Самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по гостинице в районе Архаб к северу от столицы Йемена — Саны. Об этом сообщает Reuters.

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На данный момент известно о более чем 30 погибших, десятки ранены. Коалиция отказалась комментировать сообщение о жертвах.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. В марте 2015 года она начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.

