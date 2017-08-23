Разбомбленный в Йемене отель с постояльцами показали на видео

В сети появилось видео с места удара самолетов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по отелю в Йемене. Кадры публикует Ruptly.

Материалы по теме Йеменский капкан Крупная геополитическая игра с непредсказуемым финалом

Авианалет совершен около столицы страны, города Сана. В результате атаки погибли 35 человек: постояльцы гостиницы и бойцы-хоуситы. Множество людей получили ранения, точное число пострадавших неизвестно.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. В марте 2015 года она начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.

По оценкам ООН, с начала конфликта погибли более 10 тысяч человек, три миллиона вынуждены были покинуть свои дома.