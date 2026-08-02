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14:26, 2 августа 2026Россия

В Роспотребнадзоре выпустили заявление о не поддающейся лечению инфекции

Роспотребнадзор: Циркуляции вируса Бурбона на данный момент в России нет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom  

Информации о циркуляции вируса Бурбона на территории России на данный момент нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Вирус Бурбон является редкой клещевой инфекцией, от которой сейчас не существует вакцины. Один случай заражения был выявлен в Нью-Йорке.

Среди симптомов присутствуют слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота, рвота, а также сыпь. Переносчиком заболевания считается клещ «одинокая звезда» (Amblyomma americanum).

«Вид клеща-переносчика Amblyomma americanum не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки», — заверили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно о неожиданном последствии укуса клеща. Вследствие него у человека может развиться аллергия на красное мясо.

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