Арабская коалиция сбила летевшую в Мекку йеменскую ракету

Ракета, выпущенная с территории Йемена, была сбита силами арабской военной коалиции неподалеку от Мекки (Саудовская Аравия). Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Yahoo News со ссылкой на AFP.

Как сообщили представители коалиции, баллистическую ракету перехватили накануне вечером в 69 километрах от главного центра паломничества мусульман. Произошедшее сочли «отчаянной попыткой повстанцев-хоуситов помешать проведению хаджа».

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Кроме того, в коалиции отметили, что запуск в очередной раз подтверждает, что в йеменском порту Ходейда в Красном море продолжается нелегальная торговля оружием, и ракеты контрабандным путем попадают в руки повстанцев.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. В марте 2015 года она начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.

Хадж — священное для мусульман паломничество в города Мекка и Медина. Он считается одним из пяти столпов ислама. Каждому мусульманину предписывается совершить его хотя бы раз в жизни. Саудовская Аравия ежегодно выдает каждой стране индивидуальные квоты на число паломников.