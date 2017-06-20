Саудовские бомбы убили 25 мирных жителей во время налета на Йемен

Саудовская авиация при налете на рынок города Саада на северо-востоке Йемена сбросила бомбы, которые убили 25 мирных жителей. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения города, удерживаемом повстанцами-хуситами, данные ведомства передает Reuters.

«Спасательные команды до места происшествия добраться не могут из-за опасения попасть под артобстрел», — рассказали в департаменте города, расположенного вблизи йеменско-саудовской границы.

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В феврале самолеты королевства ударили по пригородам Саны, столицы страны, — тогда погибли девять женщин и один ребенок.

В Йемене продолжается гражданская война. За одну из сторон выступают боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, за другую — войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. В конце марта 2015 года она начала кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.