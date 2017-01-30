Йеменские повстанцы обстреляли ракетами офис ООН в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хоуситы обстреляли ракетами здание представительства ООН в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, прозвучавшее в эфире Al Arabiya TV.
Инцидент произошел в провинции Асир на границе с Йеменом. Ракета реактивной системы залпового огня поразила вход в здание миссии ООН. О погибших и пострадавших не сообщается. Ни ООН, ни хоуситы произошедшее никак не прокомментировали.
Из какой именно РСЗО была выпущена ракета, не сообщается. На вооружении повстанцев находятся многочисленные образцы советской техники, включая несколько БМ-13, известных также как «Катюша».
В Йемене на протяжении нескольких лет продолжается гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.
В конце марта 2015 года коалиция начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.