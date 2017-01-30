Йеменские повстанцы обстреляли ракетами офис ООН в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хоуситы обстреляли ракетами здание представительства ООН в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, прозвучавшее в эфире Al Arabiya TV.

Инцидент произошел в провинции Асир на границе с Йеменом. Ракета реактивной системы залпового огня поразила вход в здание миссии ООН. О погибших и пострадавших не сообщается. Ни ООН, ни хоуситы произошедшее никак не прокомментировали.

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Из какой именно РСЗО была выпущена ракета, не сообщается. На вооружении повстанцев находятся многочисленные образцы советской техники, включая несколько БМ-13, известных также как «Катюша».

В Йемене на протяжении нескольких лет продолжается гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

В конце марта 2015 года коалиция начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.