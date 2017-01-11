Полторы тысячи детей погибли в Йемене после вмешательства Саудовской Аравии

С момента вмешательства в конфликт в Йемене коалиции во главе с Саудовской Аравией в марте 2015 года жертвами боевых действий стали почти 1,5 тысячи детей. Об этом говорится в заявлении представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене Меритксель Релано.

«Более 2140 [детей] получили ранения. Реальные цифры, вероятно, будут намного выше. Около двух тысяч школ в Йемене уже не могут быть использованы по назначению, так как они разрушены, повреждены, заняты под жилье перемещенных семей, или используются в военных целях», — говорится в документе.

Релано также призвала немедленно прекратить нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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В Йемене на протяжении нескольких лет продолжается гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

В конце марта 2015 года коалиция начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.

По данным Всемирной организации здравоохранения, менее чем за два года конфликта его жертвами стали более семи тысяч человек, почти 40 тысяч получили ранения.