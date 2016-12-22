Пакистанское судно затонуло у берегов Йемена после попадания ракеты

Ракета потопила пакистанское грузовое судно у берегов Йемена. Об этом сообщает в четверг, 22 декабря, The Daily Pakistan.

По информации издания, MV Jouya с водоизмещением в 700 тонн и портом приписки Карачи шло из Египта в Дубаи. В него попала ракета, выпущенная с берега. На борту возник пожар, судно начало тонуть.

Выпрыгнуть в воду удалось лишь одному матросу по имени Кабир. Он сумел добраться до берега. Весь остальной экипаж — семь человек, включая капитана, — погиб. Кто именно выпустил ракету, неизвестно.

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В Йемене на протяжении нескольких лет продолжается гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

В конце марта 2015 года коалиция начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.