При авиаударе по пригороду столицы Йемена погибли 9 женщин и ребенок

В районе столицы Йемена, Саны, в результате удара самолетов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, погибли девять женщин и ребенок, десятки получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей.

Материалы по теме Небратья по вере Почему сунниты и шииты не могут жить дружно

Удар был нанесен вечером в среду, 16 февраля, в деревне Ашира к северу от Саны по дому вождя племени, союзного движению хоуситов. Там собрались люди на поминальную церемонию по умершей женщине.

Как рассказал один из очевидцев, люди услышали звук самолетов и начали выбегать из дома. Бомбы попали непосредственно в здание, обрушилась крыша.

Коалиция заявила, что приступила к расследованию сообщений о жертвах в этом районе/

8 октября 2016 года коалиция совершила налет на траурную процессию в Сане, погибли более 200 человек, свыше 500 получили ранения. Саудовская Аравия в неофициальном порядке признала, что в авиаударе принял участие один из самолетов возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции.

В Йемене продолжается гражданская война. За одну из сторон выступают боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах», и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, за другую — войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. В конце марта 2015 года коалиция начала кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.