Появилась видеозапись запуска йеменской ракеты по столице Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хоуситы выложили в сеть видеозапись запуска баллистической ракеты по саудовской столице Эр-Рияду.

Сообщения о новом применении дальнобойных ракет против Саудовской Аравии появились утром 19 марта. Ракета запускалась по авиабазе имени короля Салмана, расположенной в центре Эр-Рияда.

По данным источников ближневосточного агентства al-Masdar, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах, ракета поразила цель. Официальной реакции саудовских властей пока нет.

Ранее подобные удары уже наносились в феврале 2017-го, сентябре и октябре 2016-го годов. Использовались модернизированные советские ракеты Р-17 (известные как Burkan).

