Силовики Саудовской Аравии предотвратили теракт в Заповедной мечети в Мекке

В Саудовской Аравии в пятницу, 23 июня, предотвратили атаку террористов на главную святыню мусульман всего мира — Заповедную мечеть в Мекке. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как рассказал журналистам официальный представитель министерства внутренних дел королевства Мансур ат-Турки, террористы создали несколько ячеек, две из которых базировались в Мекке, еще одна — в Джидде. Своей мишенью преступники избрали паломников.

В ходе спецоперации один из боевиков открыл огонь по силовикам, после чего подорвал себя. В результате шестеро гражданских и пять стражей порядка получили ранения.

Арестовано пять человек, среди них есть женщина. Об их принадлежности к какой-либо террористической организации не сообщается. Ведется расследование.

21 июня боевики группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взорвали соборную мечеть ан-Нури в иракском Мосуле. В июле 2014 года главарь террористов ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в ней речь, в которой провозгласил создание «халифата» и объявил себя его главой. Позднее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что подрыв этой мечети является признанием поражения боевиков.

4 июля 2016 года террорист-смертник подорвал себя у мечети Пророка в священном для мусульман городе Медина на западе Саудовской Аравии, тогда погибли четыре сотрудника силовых структур.