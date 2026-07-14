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12:11, 14 июля 2026Наука и техника

Rafale получил недорогую ракету против БПЛА

TWZ: Истребитель Rafale получил недорогую ракету против БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Sherry Jacob / Reuters

Истребитель Rafale получил недорогую ракету против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает TWZ.

68-миллиметровый боеприпас с лазерным наведением успешно, по заявлению Генеральной дирекции по вооружению Минобороны Франции, интегрирован в Rafale. Соответствующие испытания, начатые в феврале в рамках программы Lutte anti-drone sur avion de combat (LADAC), по данным организации, успешно завершены. В создании новой ракеты приняли участие компании Dassault Aviation и Thales.

Стоимость новой ракеты не раскрывается, однако, вероятно, как считает издание, она будет ниже, чем цена одного иранского ударного БПЛА типа Shahed.

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В июне агентство ANI сообщило, что Индия планирует приобрести 114 французских самолетов Rafale.

В апреле Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что бомбардировщик Ту-22М3 с ракетой Х-22 и истребитель Су-30СМ2 показались в прицеле боевого самолета Rafale.

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