10:14, 22 апреля 2026Наука и техника

Ту-22М3 с ракетой Х-22 показался в прицеле Rafale

Иван Потапов
Бомбардировщик Ту-22М3 с ракетой Х-22, а также истребитель Су-30СМ2 показались в прицеле боевого самолета Rafale. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Российский Ту-22М3 с ракетой Х-22 и Су-30СМ2 в прицеле французского истребителя Rafale во время перехвата и сопровождения над Балтийским морем», — говорится в публикации.

Встреча самолетов в небе над Балтикой состоялась, предположительно, в первой половине апреля.

Ранее Military Watch Magazine заметил, что французские истребители Rafale, дислоцированные в Литве, встретились с российскими Су-30СМ, которые, как предполагается, базируются в Калининградской области.

Тогда же западный журнал привел изображение, на котором Rafale благодаря модулю дальней идентификации и наведения TALIOS взял на прицел Су-30СМ, вооруженный, вероятно, противорадиолокационными ракетами Х-31.

