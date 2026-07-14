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Бывший СССР
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12:10, 14 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Описан быт аниме-штурмовиков на фронте

Российский боец Андрей: Фанаты аниме на фронте смотрят сериалы и покупают дакимакуры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Арсений Тарханов

Фанаты аниме, сражающиеся в российских подразделениях в зоне конфликта на Украине, смотрят на фронте сериалы, играют в любимые игры. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал служивший в отряде «Керчь» Андрей.

По его словам, до 70 процентов личного состава отряда составляли любители аниме. На их автоматах и бронежилетах были стикеры с любимыми героями, а один из бойцов ходил в футболке с героиней «Евангелиона». Кроме того, солдаты покупают для себя дакимакуры.

«Мы набирали вкусняшек и шли смотреть аниме. У нас был такой техник с позывным Дядя-Москва, он с Крыма, мировой мужик. Жена, четверо детей, мама со второй степенью астмы. Его супруга нам много всего прислала: том-ям, креветки, другие вкусности. Под анимешку нормально залетало», — описывал быт Андрей.

Ранее доброволец Владимир объяснил популярность аниме на фронте. По его мнению, сериалы и игры отвлекают военнослужащих от ужасной реальности.

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