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12:05, 14 июля 2026Культура

Проклова поддержала рассказавшую об изнасиловании Толкалину

Елена Проклова выразила поддержку Любови Толкалиной, заявившей об изнасиловании учителем
Ольга Коровина
Елена Проклова

Елена Проклова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова поддержала актрису Любовь Толкалину, заявившую об изнасиловании учителем по актерскому мастерству. Ее комментарий передает Woman.ru.

В 2021 году Проклова рассказала, что в подростковом возрасте ее домогался некий известный артист. Она не раскрыла его имени, однако отметила, что этого человека уже нет в живых. В СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, что спровоцировало оживленную дискуссию в медиа.

«Я сама прошла через это и знаю, каково оказаться в таком положении. Думаю, что годами молчат о насилии по одной причине: неважно, в какой сфере это происходит, молодая женщина стесняется и, к сожалению, знает, что общество ее осудит», — объяснила Проклова, комментируя заявление Толкалиной.

Артистка отметила, что сочувствует коллеге «как женщина женщине», поскольку профессия неважна в этом вопросе. По словам Прокловой, признание облегчит жизнь Толкалиной. Звезда фильма «Будьте моим мужем» призвала не избегать острых тем и выразила надежду на то, что подобные заявления уберегут от беды многих девушек и помогут тем, кто столкнулся с насилием.

Ранее Толкалина сообщила, что ее изнасиловал учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве. Актриса рассказала, что это произошло до ее поступления во ВГИК, но имя насильника она раскрывать не хочет. Она уточнила, что история связана с человеком «из известного режиссерского клана».

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