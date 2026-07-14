Проклова поддержала рассказавшую об изнасиловании Толкалину

Елена Проклова выразила поддержку Любови Толкалиной, заявившей об изнасиловании учителем

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова поддержала актрису Любовь Толкалину, заявившую об изнасиловании учителем по актерскому мастерству. Ее комментарий передает Woman.ru.

В 2021 году Проклова рассказала, что в подростковом возрасте ее домогался некий известный артист. Она не раскрыла его имени, однако отметила, что этого человека уже нет в живых. В СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, что спровоцировало оживленную дискуссию в медиа.

«Я сама прошла через это и знаю, каково оказаться в таком положении. Думаю, что годами молчат о насилии по одной причине: неважно, в какой сфере это происходит, молодая женщина стесняется и, к сожалению, знает, что общество ее осудит», — объяснила Проклова, комментируя заявление Толкалиной.

Артистка отметила, что сочувствует коллеге «как женщина женщине», поскольку профессия неважна в этом вопросе. По словам Прокловой, признание облегчит жизнь Толкалиной. Звезда фильма «Будьте моим мужем» призвала не избегать острых тем и выразила надежду на то, что подобные заявления уберегут от беды многих девушек и помогут тем, кто столкнулся с насилием.

Ранее Толкалина сообщила, что ее изнасиловал учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве. Актриса рассказала, что это произошло до ее поступления во ВГИК, но имя насильника она раскрывать не хочет. Она уточнила, что история связана с человеком «из известного режиссерского клана».