Елена Проклова обвинила известного актера в домогательствах

Российская актриса Елена Проклова обвинила в сексуальных домогательствах некоего известного актера. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В эфире программы 67-летняя актриса призналась, что всю жизнь боялась секса из-за пережитой детской травмы. В 12-летнем возрасте во время съемок одного из фильмов ее преследовал второй режиссер картины. Мужчина приставал к ней прямо в коридоре гостиницы, в которой она жила.

Через три года после этого Проклова снова столкнулась с домогательствами. На этот раз на 15-летнюю девушку обратил внимание некий известный актер. «Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног», — вспомнила актриса. По ее словам, после этого мужчина заставлял ее встречаться с ним практически ежедневно и склонял к оральному сексу.

«Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. <...> Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял», — рассказала Проклова. По ее словам, эти встречи продолжались около двух лет, а закончились после ее знакомства с будущем мужем, что очень разозлило актера. Он сначала уговаривал Проклову вернуться, а затем устроил скандал и даже бил за ее желание выйти замуж за другого. Впоследствии актер прекратил преследования.

Елена Проклова добавила, что из-за этой истории у нее не складывалась личная жизнь. «Как только дело доходит до секса, я сразу хочу закрыться, я этого боюсь. У меня страх и ужас перед физической близостью», — откровенно сказала актриса. Она выразила мнение, что о подобных случаях женщины должны рассказывать и не стесняться, поскольку это может многих уберечь.

При этом Проклова отказалась раскрыть имя пристававшего к ней актера, поскольку «это касается не только ее». «У него семья, дети, внуки, огромное количество учеников, поклонников. И что изменит то, что я назову это имя?», — объяснила свою позицию актриса. Она добавила, что ей жаль этого человека. «Он просто болен. Не может здоровый человек так себя вести», — резюмировала она, добавив, что его уже нет в живых.

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