Умер обвиненный в сексуальных домогательствах бывший хореограф Ковент-Гарден

Умер британский хореограф Лиам Скарлетт. Об этом сообщает BBC со ссылкой на его семью.

Артист скончался 16 апреля в Ипсвиче. Ему было 35 лет. Причина смерти не разглашается, однако отдельные издания считают, что это было самоубийство. Отмечается, что 16 апреля стало известно об отмене премьеры его спектакля в Королевском театре Дании после обвинений в сексуальных домогательствах.

Лиам Скарлетт родился в 1986 году в Ипсвиче. Он окончил Королевскую балетную школу в Лондоне, а с 2006 года выступал в Королевском театре Ковент-Гарден. В 2010-м артист стал самым молодым хореографом в истории лондонского театра, поставившим по его заказу спектакль «Асфодельские луга».

Скарлетт также работал с балетными труппами по всему миру. Критики отмечали, что пиком его карьеры стала постановка «Лебединого озера» в Ковент-Гардене сезона 2017-2018 годов.

В январе 2020 года Ковент-Гарден сообщал об отстранении хореографа от работы из-за домогательств к танцорам. Однако проведенное театром расследование не подтвердило обвинения.