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Хореографа Королевского балета отстранили из-за домогательств к танцорам

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Лиам Скарлетт
Лиам Скарлетт

Главного хореографа Королевского балета в Лондоне Лиама Скарлетта отстранили от работы из-за домогательств к танцорам. Об этом сообщает The Times.

Утверждается, что 33-летний Скарлетт, которого считают одним из самых востребованных хореографов мира, просил студентов присылать свои интимные фотографии. Бывший ученик рассказал, что преподаватель также часто трогал своих студентов и заходил в комнату, когда те переодевались.

«Если вы танцор, то вас учат говорить "да" всем. Это конкурентная среда, в которой вы не можете упускать какую-либо возможность. Когда кто-то, обладающий большой властью, просит вас сделать что-то, вы запрограммированы согласиться», — поделился студент.

Другая танцовщица рассказала, что те ученики, которые не жаловались на Скарлетта, получали своего рода вознаграждение — им доставались более крупные роли в спектаклях. Уточняется, что хореограф отстранен до завершения расследования.

Весной 2019 года стало известно, что преподавателей балетной школы при Венской государственной опере обвинили в издевательствах над детьми. Педагоги танцевальной школы используют насильственные методы обучения. Детей унижают, девочек доводят до анорексии и булимии. Более того, один из подопечных заявил о том, что преподаватель его домогался.

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