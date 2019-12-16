Директор Большого театра ответил на обвинения балерины в расизме

Большой театр не намерен включаться в дискуссию, начатую примой American Ballet Theatre Мисти Коупленд. Об этом заявил директор ГАБТ Владимир Урин в беседе с РИА Новости.

По его словам, балет «Баядерка», в котором балерины танцуют в египетских костюмах и коричневым гримом на руках и лице, прошел в такой редакции тысячи раз в России и других странах. Поэтому «Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет», заявил Урин.

Ранее темнокожая прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с репетиции балерин Большого театра. На снимке девушки покрыты коричневой краской, а на руках и ногах — коричневые перчатки и колготки. Прима уличила российский театр в применении «блекфейса».

«Блекфейс» является карикатурным изображением темнокожих путем нанесения специального грима на лицо. Подобная практика распространилась в США во времена рабства. В середине прошлого века с развитием толерантности в западных странах подобный грим считался проявлением расизма и эксплуатацией расистских стереотипов для развлечения белых зрителей.

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