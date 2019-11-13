Disney стал предупреждать о расизме в «Леди и Бродяге» и «Книге джунглей»

Стриминговый сервис Disney+ добавил к ряду мультфильмов предупреждение о том, что они могут содержать «устаревшие культурные образы». Об этом пишет Mashable.

Объявления, в частности, появились в анимационных лентах «Дамбо», «Леди и Бродяга», «Коты-аристократы» и «Книга джунглей». Мультфильмы ранее подвергались критике из-за присутствующих в них расистских стереотипов. В частности, в «Леди и Бродяге» неприемлемой посчитали песню сиамских кошек Си и Ам, образы которых называли «колониальным ужасом».

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Некоторые пользователи Twitter отметили, что понятие «устаревшие культурные образы» недостаточно точно указывает на расистские стереотипы в картинах. Они посчитали более корректным решение студии The Warner Brothers, которая в таких картинах предупреждает о том, что «подобные образы были ложными тогда и остаются ложными сейчас».

В мае стало известно, что из ремейка мультфильма «Леди и Бродяга» уберут песню сиамских кошек.

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