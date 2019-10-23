Зрители посмотрели фильм ужасов от Netflix и «начали видеть демонов»

Впечатлительные зрители хоррора «Элай», премьера которого состоялась на стриминоговом сервисе Netflix 18 октября, заявили, что после просмотра фильма ужасов стали видеть демонов. Об этом сообщает NME.

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Отмечается, что о страшных видениях рассказали пользователи Twitter. После просмотра ленты они стали бояться шорохов и других звуков в темных квартирах. Одна пользовательница заявила, что «начала краем глаза видеть демонов».

«Элай» Кирана Фоя рассказывает о восьмилетнем мальчике, страдающем аутоиммунным заболеванием, и любой контакт с внешним миром для него может оказаться смертельным. Во время экспериментального лечения персонаж начинает видеть призраков.

В июле интернет-пользователи, посмотревшие трейлер мюзикла «Кошки», обнаружили в ролике с антропоморфными животными сексуальный подтекст. В декабре 2018 года похожая ситуация произошла с постером к фильму про ежа Соника.

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