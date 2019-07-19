Трейлер мюзикла «Кошки» возбудил в зрителях неизведанные сексуальные желания

Universal Pictures / YouTube

Трейлер мюзикла «Кошки», опубликованный на YouTube-канале Universal Pictures 18 июля, вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Некоторые пользователи Twitter обнаружили сексуальный подтекст в ролике с антропоморфными животными.

Стьюи только что посмотрел трейлер «Кошек».

«Не понимаю, почему вы все так взволнованы миниатюрными и одновременно гигантскими кошками с сексуальными грудями и лицами человеческих знаменитостей, которые исполняют для детей балет из безумного сна», — написал @louisvirtel.

«Моя любимая часть в трейлере "Кошек" заключается в том, что ничего (нового) в сексуальном плане он у меня не вызвал», — написала @AnnaKendrick47. В комментариях к ее посту интернет-пользователи отметили, что не могут похвастаться тем же.

— malcolm’s mom hates him (@suburbanyawn) 19 июля 2019, 06:21

Мультипликаторы «Кошек» сразу после решения приделать женским персонажам грудь.

Фильм, снятый по мотивам мюзикла 1981 года, прозвали «Шоу ужасов Фурри Хоррора» (в честь эротического комедийного мюзикла «Шоу ужасов Рокки Хоррора»).

Лента «Кошки», в которой снялись Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Иэн Маккеллен и Джеймс Корден, выйдет в российский прокат 2 января 2020 года.

В декабре 2018 года похожая ситуация произошла с постером к фильму про ежа Соника.

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