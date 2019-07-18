Джессика Честейн обмазалась 17 тысячами литров крови в сиквеле «Оно» и пожалела

Актриса Джессика Честейн добровольно вызвалась обмазаться искусственной кровью с ног до головы во время съемок продолжения фильма ужасов «Оно». Об этом артистка рассказала на пресс-конференции, посвященной ленте, передает USA Today в четверг, 18 июля.

По словам Честейн, режиссер картины Андрес Мускетти пообещал ей, что в самой кровавой сцене она будет покрыта кровью только по лодыжки. «И я сказала: "Нет, если мы делаем это, то давайте уж на полную. Я люблю хорроры, люблю "Кэрри" (кровавый фильм ужасов 1976 года — прим. «Ленты.ру»), поэтому давайте сделаем "Кэрри" на стероидах"», — поведала она.

Актриса подчеркнула, что позже пожалела о своем решении, потому что оказалось, что речь шла не о короткой сцене, а почти обо всем фильме. «Для меня это стало пыткой», — отметила она.

Честейн добавила, что для съемок на нее потратили более 17 тысяч литров искусственной крови.

Хоррор «Оно 2» выйдет на экраны 6 сентября, ровно через два года после релиза первой картины, режиссером которой также выступил Мускетти. Предыдущая лента стала ремейком фильма ужасов 1990 года и экранизацией одноименного романа писателя Стивена Кинга о клоуне Пеннивайзе, который похищает детей в маленьком американском городе.

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