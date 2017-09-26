Раскрыта дата выхода продолжения «Оно»

Киностудия Warner Bros. выпустит сиквел фильма ужасов «Оно» в широкий прокат 6 сентября 2019 года, ровно через два года после релиза первой картины. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером ленты выступит Андрес Мускетти, снявший «Оно» 2017 года. Продолжение расскажет о жизни главных героев через 27 лет после произошедшего в предыдущей части. Персонажи собираются вместе, чтобы вновь противостоять главному антагонисту франшизы клоуну Пеннивайзу.

22 сентября актер Джейден Либерер, сыгравший в «Оно» одну из главных ролей, рассказал об альтернативной концовке хоррора.

Лента Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа писателя Стивена Кинга повествует о том, как Пеннивайз похищает детей в маленьком американском городе. «Оно» установило новый рекорд среди хорроров в американском прокате, а также среди всех сентябрьских премьер в истории.