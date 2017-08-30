Культура
 

Продюсер хоррора «Оно» ответил на претензии потерявших работу клоунов

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Продюсер фильма ужасов «Оно» Сет Грэм-Смит прокомментировал жалобы профессиональных клоунов на то, что они теряют из-за хоррора работу. Его слова приводит USA Today.

«Вратари Национальной хоккейной лиги не протестовали против Джейсона (антагонист франшизы "Пятница, 13-е", носящий маску хоккейного вратаря — прим. «Ленты.ру»), а производители игрушек не критиковали Чаки (проклятая кукла из серии "Детская игра" — прим. «Ленты.ру»). В фильмах ужасов принято искажать подобные вещи, которые кажутся безобидными — именно из-за того, что они на вид безобидны», — объяснил Грэм-Смит.

Президент Всемирной ассоциации клоунов Пэм Муди объявил, что в преддверии выхода «Оно» на экраны кинотеатров люди перестали нанимать артистов для участия в праздниках, сообщает Vulture. «Это весьма неприятно. Публика, которой мы пытаемся принести позитивные эмоции, закрылась от нас», — отметил Муди, более известный как клоун-пожарный Спарки.

В апреле на киноленту пожаловались профессиональные клоуны США. Артисты предположили, что экранизация романа Стивена Кинга вызовет очередную волну «клоуноистерии» в Соединенных Штатах.

Картина режиссера Андреса Мускетти выйдет на экраны 8 сентября. «Оно» — ремейк фильма ужасов 1990 года. Обе работы основаны на одноименном романе Кинга. В них рассказывается о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз.

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