В трейлере «Оно 2» показали возвращение Пеннивайза и окровавленную Честейн

WBRussia / YouTube

В сети появился трейлер фильма ужасов «Оно 2». Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.

События сиквела происходят через 27 лет после произошедшего в ленте «Оно» 2017 года. Повзрослевшие герои возвращаются в город, в котором клоун Пеннивайз похищал детей, и обнаруживают, что жуткий монстр вернулся.

В ленте снялись Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан и Билл Хейдер. Российская премьера запланирована на 5 сентября.

18 июля Честейн на пресс-конференции, посвященной фильму, рассказала, что для съемок на нее потратили более 17 тысяч литров искусственной крови.

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