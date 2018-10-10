Возбужденные фанаты превратили Венома и Тома Харди в гей-пару

После выхода суперзлодейского боевика «Веном» в рамках вселенной Marvel от студии Sony пользователи Twitter устроили флешмоб, публикуя рисунки, на которых главный персонаж ленты Эдди Брок (Том Харди) и инопланетный симбиот Веном (также Том Харди), живущий в нем, находятся в гомосексуальной связи.

Многие картинки изображают персонажей в бытовых ситуациях — Веном предлагает съесть человека, а Брок ему отказывает.

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Фильм «Веном» Рубена Флейшера появился на российских экранах 4 октября. За первые сутки лента собрала в отечественном прокате более 183 миллионов рублей, обогнав по этому показателю картину «Человек-паук: Возвращение домой» с 120 миллионами рублей.

Веном — антигерой из вселенной комиксов Marvel о Человеке-пауке. Это симбиот, разумное инопланетное существо в виде черной жижи, которое сливается с репортером Эдди Броком.

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