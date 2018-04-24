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Том Харди подчинился черной жиже в первом трейлере «Венома»

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Sony Pictures Entertainment / YouTube

В сети появился трейлер фантастического боевика «Веном» с Томом Харди в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Веном — антигерой из вселенной комиксов Marvel о Человеке-пауке. Он появился благодаря слиянию симбиота, разумного инопланетного существа в виде черной жижи, с репортером Эдди Броком (Харди). Ранее персонаж появился в ленте 2007 года «Человек-паук 3: Враг в отражении» с Тоби Магуайром в главной роли.

Российская премьера «Венома» запланирована 4 октября. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

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